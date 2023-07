GUARDA CHE SCONTO: la nuova iniziativa dell'estate di MediaWorld

Nelle ultime ore MediaWorld ha lanciato la promozione Guarda che sconto!, iniziativa che consente di beneficiare di uno sconto del 20% se si acquistano due articoli che partecipano alla promo. Tra questi troviamo una ricca selezione di nuovi Smart TV, soundbar e casse Bluetooth. Il 20% di sconto viene applicato in automatico sul prodotto più caro e sarà visibile una volta aggiunti entrambi i prodotti al carrello.

Guarda che sconto! Come funziona l’ultima promozione di MediaWorld

La promo Guarda che sconto! di MediaWorld prevede l’acquisto di due prodotti tra quelli presenti in questa pagina del sito ufficiale mediaworld.it. Una volta aggiunti al carrello, il sistema applicherà in automatico lo sconto del 20% sull’articolo più caro in carrello.

Se ad esempio scegli di acquistare un televisore da 799 euro e un secondo articolo da 23 euro, beneficerai di uno sconto del 20% sul primo articolo, risparmiando 160 euro in tutto. Su un ordine con massimo tre prodotti, il sistema sconterà del 20% l’articolo con il prezzo più alto. Nell’eventualità invece di un ordine con quattro prodotti, lo sconto verrà applicato sull’articolo più costoso e sul terzo più caro.

L’iniziativa è valida fino a mercoledì 12 luglio e non è cumulabile con altre promozioni attive. Inoltre, in caso di recesso non si ha più diritto di partecipare alla promo.

Scegli due o più prodotti tra quelli presenti in questa pagina (Allegato A) e ottieni il 20% di sconto su quello più caro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.