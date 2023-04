Guarda Benfica-Inter in streaming a un prezzo speciale

Guarda Benfica-Inter a un prezzo speciale. Grazie a NOW TV PASS SPORT a soli 14.99 euro al mese hai accesso alle partite di UEFA Champions League. Non perderti quindi questi Quarti di Finale emozionanti. La partita tra Benfica e Inter si giocherà domani, martedì 11 aprile 2023. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle ore 21:00.

Con NOW TV PASS SPORT potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Questa soluzione ti costa solo 14,99 euro al mese. Tra l’altro, oltre alla UEFA Champions League puoi vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Direttamente dal sito ufficiale della UEFA Champions League abbiamo anche alcune notizie importanti su questa partita, valida per i Quarti di Finale di questo torneo. Sono state già ufficializzate le due formazioni che probabilmente, salvo cambi dell’ultimo minuto, scenderanno in campo:

Benfica

Vlachodimos

Bah

António Silva

Otamendi

Grimaldo

Florentino

Chiquinho

Aursnes

João Mário

Rafa Silva

Gonçalo Ramos

Onana

Darmian

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Hakan Çalhanoğlu

Mkhitaryan

Dimarco

Martínez

Džeko

Benfica-Inter: guarda i Quarti di Finale della UEFA senza buffering

Per vedere Benfica-Inter in streaming senza buffering è necessario abbinare una VPN. La migliore è NordVPN, in offerta al 63% di sconto, che con i suoi server garantisce una connessione dati sempre stabile e veloce, nonostante traffico e operatori telefonici.

Tutto diventa più prestante grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server. Secondo recenti studi effettuati da AV-Test si è notato come questa VPN raggiungesse in alcune zone picchi in download di oltre 6730 Mbps.

Guarda i Quarti di Finale in streaming dall’estero

Sarai felice di sapere, se viaggi molto e domani ti troverai all’estero, che potrai comunque vedere Benfica-Inter anche fuori dall’Italia. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

