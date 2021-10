GTA Trilogy Definitive Edition: ecco quando si potrà comprare

GTA Trilogy Definitive Edition verrà distribuito in tutto il mondo il prossimo 11 novembre. Scopriamo di più su questa remastered ricca di storia, di cultura e di interesse per i millennials e non solo.+

GTA: ecco cosa sappiamo sulla Trilogy in arrivo

Ricordate i bei tempi in cui giocavamo a GTA III o San Andreas su PS2? Quanti ricordi con i nostri amici. Usavate i trucchi o avete finito il gioco senza alcun aiuto esterno?

Ad ogni modo, i giochi Rockstar sono stati a lungo sulla bocca di tutti per via della recente remastered che sarebbe dovuta arrivare diverso tempo fa. Ora ci siamo: i vecchi giochi GTA (III, Vice City, San Andreas), arriveranno con una nuova grafica e alcuni miglioramenti sostanziali al gameplay. Rockstar Games ha condiviso la data di uscita dell'edizione in questione.

La GTA Trilogy Definitive Edition sarà lanciata l'11 novembre su tutte le piattaforme come Playstation, Xbox, PC e Nintendo. In particolare, sarà una versione digitale; la versione fisica con disco della trilogia uscirà il 7 dicembre. Inoltre, si dice che più avanti nel 2022 verrà lanciata anche per dispositivi mobili.

Mentre il gioco deve ancora arrivare ufficialmente, Rockstar ha condiviso una breve clip del videogame prossimo al debutto. Sembra che la grafica del gioco sia più moderna rispetto a quella originale. Viene introdotta la profondità 3D agli oggetti e ha ombre e riflessi rivolti in alto. Sono stati aggiunti anche alcuni upgradfe ambientali agli scenari.

La GTA Trilogy Definitive Edition celebrerà anche il lancio e l'anniversario dell'originale GTA III. Ci aspettiamo di vedere alcune sorprese speciali e easter egg nel capitolo una volta che arriverà in commercio.