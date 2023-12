GTA 5 per PS5 in OFFERTA ad un SUPER PREZZO su Amazon

La presentazione di GTA 6 ha riacceso gli entusiasmi verso la saga di Grand Theft Auto. Oggi puoi recuperare su Amazon GTA 5, nella sua versione per PS5, al prezzo eccezionale di soli 25,98 euro. Il modo migliore per prepararsi al nuovo gioco che arriverà nel 2025.

GTA 5: rivivilo su PS5

Chi gioca su PS5 gode di esclusivi miglioramenti grafici e di giocabilità. I veicoli ad alte prestazioni sono resi in modo ancora più dettagliato, mentre nuove funzionalità come la selezione della carriera aggiungono un tocco di freschezza all’esperienza di gioco. Sfrutta i caricamenti più veloci per immergerti rapidamente nel caos di GTA.

Connettiti a GTA Online e unisciti agli altri giocatori in una vasta gamma di attività. Collabora per compiere colpi audaci, partecipa a gare stunt mozzafiato, o semplicemente socializza nei luoghi iconici di Los Santos. Night club, sale giochi, feste in attici di lusso, e molto altro ancora ti aspettano per vivere la vita criminale dei tuoi sogni.

Grazie alla potenza della PS5, esplora Los Santos e Blaine County con dettagli mozzafiato. I miglioramenti grafici, i caricamenti più rapidi, i grilletti adattivi e il feedback aptico ti immergeranno completamente nell’azione. L’audio tempest 3D aggiunge un livello di realismo, facendoti sentire al centro dell’azione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.