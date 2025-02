GTA 5 per PS5 costa solo 22,90 euro OGGI su Amazon (offerta)

Minimo storico assoluto per la versione PlayStation 5 di GTA 5 su Amazon: oggi puoi acquistarla a soli 22,90 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. L’opportunità migliore per portarti a casa l’edizione più completa di questo popolare gioco, con tanto di upgrade grafici che sfruttano la potenza della console.

GTA 5 per PS5: la versione migliore al prezzo più basso

L’edizione di Grand Theft Auto 5 per PlayStation 5 include non solo la modalità Storia, con cui vivere le avventure di Michael, Franklin e Trevor in una delle trame più coinvolgenti e adrenaliniche della serie, ma anche l’accesso a GTA Online, il vasto mondo multiplayer in continua evoluzione.

La potenza della console Sony permette poi al gioco di presentarsi con grafica migliorata, illuminazione più realistica e dettagli sorprendenti, per non parlare dei tempi di caricamento ridotti con cui immergerti nell’azione in un lampo e la possibilità di sfruttare le caratteristiche del DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico che rendono ogni sparatoria, inseguimento o derapata ancora più sensazionale. Da sottolineare poi l‘audio 3D Tempest che ti avvolge completamente nell’azione.

GTA Online su PS5 si arricchisce con contenuti esclusivi e nuove funzionalità: potrai scegliere la tua carriera criminale con la nuova Selezione Carriera, personalizzare il tuo stile di gioco e accedere subito ai migliori aggiornamenti senza dover partire da zero.

L’esperienza definitiva di GTA 5 al miglior prezzo: acquistalo adesso a soli 22,90 euro.