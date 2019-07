In cerca di una custodia protettiva da portare in spiaggia per tenere lo smartphone al riparo da acqua e sabbia? C’è bisogno di un powerbank così da arrivare tranquilli fino a sera con lo streaming delle serie TV sotto l’ombrellone? Farebbe comodo un supporto per mantenere il telefono ben saldo al cruscotto dell’auto mentre lo si utilizza come navigatore verso la meta delle vacanze? GSM55 è il negozio di accessori per cellulari giusto: oltre a un catalogo con migliaia e migliaia di prodotti a prezzi fortemente scontati, fino al 15 agosto con ogni acquisto offre la possibilità di partecipare al Grande Gioco dell’Estate. In palio premi per un valore complessivo di 12.000 euro e un Samsung Galaxy S10e. Si vince sempre!

GSM55 lancia il Grande Gioco dell’Estate

I saldi estivi 2019 che proseguiranno fino alla fine del mese prossimo arrivano fino al 70% e si applicano a tutte le marche: da Apple a Samsung, fino a Huawei e Honor, senza dimenticare Sony, Wiko, ASUS e tutti gli altri brand dell’universo mobile. Dalle protezioni ai caricatori, ci sono oltre 200.000 prodotti, per tutti i gusti e adatti a tutte le tasche. Elencarli tutti sarebbe impossibile: per trovare il gadget più adatto alle proprie esigenze non bisogna far altro che sfogliare il catalogo dello store, che nei suoi undici anni di esperienza online ha servito oltre un milione di clienti in tutta Europa. Nessun dubbio sull’affidabilità, parla la valutazione di TrustPilot: 9,3/10. E approfittando delle offerte si avrà in cambio uno dei 2.500 tagliandi Gratta e Vinci 100% vincenti messi in palio.

Come partecipare

Partecipare al concorso di GSM55 è molto semplice: basta effettuare un ordine entro il 15 agosto dal negozio online, senza alcun limite di spesa minima, poi grattare il tagliando che si riceve con la spedizione a domicilio per scoprire cosa si è vinto.

Tra i premi c’è anzitutto il già citato Samsung Galaxy S10e, un top di gamma che racchiude nel suo design compatto ed elegante tutto il meglio che ha da offrire il mondo Android, con un processore potente e un comparto fotografico progettato per soddisfare anche i più esigenti. In palio anche cinque smartwatch da mettere al polso, dieci cuffie, 50 auricolari per portare sempre con sé la propria musica preferita, venticinque powerbank per la ricarica della batteria in movimento e innumerevoli buoni acquisto (da 5 e 3 euro) da spendere sullo store per gli acquisti futuri. Complessivamente si tratta di novanta prodotti e gadget, oltre ai preziosi buoni sconto ed al Galaxy S10e a far da ciliegina sulla torta al montepremi.

Non resta dunque che scoprire cosa ha in serbo la fortuna. Accessori a prezzo scontato e un gioco in cui si vince sempre. Cosa state aspettando?

Saldi: -70% fino a fine agosto

Acquistare su GSM55.it non è soltanto una buona occasione per far proprio un premio tentando la sorte con il grande concorso dell’estate, ma è anche una immediata opportunità di risparmio. Grazie ai saldi lanciati a inizio luglio, e validi fino al 31 agosto, sullo store è possibile infatti risparmiare fino al 70% su una moltitudine di accessori. Cover di ogni tipo e per ogni modello, cinturini per Apple Watch, accessori per l’uso dello smartphone in auto, zaini, tracker per l’attività fisica, cavi, adattatori, supporti, ricambi e molto altro ancora: i saldi di GSM55 sono una grande opportunità nelle settimane in cui si pianifica la propria uscita estiva e il concorso rappresenta la grande occasione per un gratta e vinci che possa ulteriormente allietare la propria esperienza d’acquisto sullo store.

