Griselda è su Netflix: come guardare la serie con Sky da 19,90 €/mese

Griselda è una delle principali novità degli ultimi giorni del catalogo di Netflix. La miniserie con Sofia Vergara sta registrando un enorme successo e rappresenta oggi un motivo in più per collegarsi alla piattaforma di streaming.

Per accedere a Netflix a prezzo ridotto è possibile sfruttare la nuova offerta Sky, partita proprio in queste ore. La promozione in questione include un bundle composto da Sky TV e Sky Cinema oltre che Netflix e Paramount Plus.

L’abbonamento è disponibile al costo di appena 19,90 euro al mese, invece di 44 euro al mese. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Sky tramite il link riportato qui di sotto.

Griselda è su Netflix: guarda la serie con Sky

La promozione di Sky è da cogliere al volo. Per i nuovi clienti, infatti, è possibile accedere a un bundle composto da:

Sky TV con tutte le serie e gli show della programmazione Sky

con tutte le serie e gli show della programmazione Sky Sky Cinema con tutti i canali dedicati al cinema e tanti film on demand

con tutti i canali dedicati al cinema e tanti film on demand Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard oppure al piano Premium pagando la differenza

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard oppure al piano Premium pagando la differenza Paramount Plus

Sky Go per accedere ai contenuti Sky da smartphone, tablet e computer

L’offerta, come detto, ha un costo di appena 19,90 euro al mese. Il prezzo è bloccato per 18 mesi. Alla fine del periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli ed è possibile scegliere se passare a una promo più conveniente oppure interrompere l’abbonamento senza costi.

Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Griselda: il trailer della miniserie Netflix

La miniserie con Sofia Vergara è disponibile su Netflix con 6 episodi. Tutti gli episodi sono già inclusi nel catalogo della piattaforma. Le prime recensioni sono molto positive e premiano il progetto. Ecco il trailer ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.