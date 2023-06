Grigliate PERFETTE con questo barbecue portatile 2 in 1 in offerta

Se ami il barbecue e vuoi goderti il sapore del carbone in ogni occasione, non perdere questa fantastica offerta su Amazon: il barbecue portatile 2 in 1 di SunJas è disponibile a soli 41,59 euro con un coupon aggiuntivo del 10% da applicare in pagina. In questo modo lo pagherai soltanto 37,43 euro.

Questo barbecue un prodotto innovativo e versatile, che ti permette di grigliare e affumicare i tuoi alimenti preferiti con facilità. Puoi usare il coperchio per creare un effetto forno e cuocere carne, pesce e verdure in modo uniforme e saporito. Oppure puoi aprirlo a 180° e installare la seconda griglia inclusa per raddoppiare la superficie di cottura.

Barbecue portatile 2 in 1: grigli e affumichi dove vuoi

Il barbecue portatile 2 in 1 di SunJas è realizzato in acciaio inox di alta qualità, resistente alla deformazione, alla corrosione e alla ruggine. È facile da montare e da trasportare, grazie al suo design compatto e leggero. Puoi portarlo ovunque tu voglia: in giardino, in balcone, in campeggio o in picnic.

L’oggetto ha una dimensione di 41 x 29 x 36,5 cm e una superficie di cottura di 21,5 x 34 cm. È ideale per il barbecue esterno di circa 4-6 persone. Inoltre, ha una funzione di rilevamento della temperatura, che ti aiuta a controllare il livello di calore e a evitare il surriscaldamento.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora il tuo barbecue portatile 2 in 1 di SunJas su Amazon e approfitta del coupon del 10% da applicare in pagina. Il prezzo finale sarà di soli 37,43 euro. Affrettati perché il coupon e l’offerta sono a disponibilità limitata.

