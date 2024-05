Griglia senza fumo con la Bistecchiera Rowenta su eBay a un PREZZONE

Sei un amante della carne e se fosse per te saresti sempre davanti al barbecue con gli amici? Certo non sempre si può fare, un po’ per questioni di tempo e, anche a volte per questioni di spazio. Ma oggi puoi risolvere facendo un acquisto spettacolare. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la Bistecchiera Rowenta a soli 159 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Dunque oggi puoi avere un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa questo elettrodomestico speciale che ti permetterà di cuocere la carne, e non solo, in un attimo. Semplicissima da usare, occupa poco spazio e della puoi portare dove vuoi.

Bistecchiera Rowenta: il meglio a poco

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo caso è notevolmente vantaggioso, quasi imbattibile. Potrai cuocere non solo la carne ma praticamente qualsiasi alimento. Ad esempio vuoi grigliare le verdure, bruschettare il pane o scottare una tagliata di tonno.

Il suo funzionamento è semplicissimo anche perché possiede ben 9 programmi di cottura preimpostata che ti permetteranno di cuocere la maggior parte dei cibi come Hamburger, salsicce e pesce. Possiede anche una modalità che ti permette di cuocere alimenti surgelati. Ha un indicatore di cottura e un pratico display intuitivo e dal design moderno. Inoltre le piastre in alluminio profuso antiaderenti sono semplici da pulire.

Non aspettare che l’offerta scada, ci sono pochissime unità disponibili. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Bistecchiera Rowenta a soli 159 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e la riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.