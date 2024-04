Griglia elettrica Moulinex Optigrill+ a soli 149 euro da Unieuro (anche in 3 rate)

La promozione Passione Casa lanciata da Unieuro prosegue. Tra le offerte disponibili più interessanti segnaliamo la griglia elettrica intelligente Moulinex Optigrill+, in promozione a 149 euro anziché 199,99 euro: si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Il modello Optigrill+ di Moulinex figura tra le migliori griglie elettriche per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato. Ideale per chi ha la passione per le grigliate, grazie alla sua innovativa tecnologia rappresenta uno strumento perfetto anche per chi ha poca dimestichezza tra i fornelli.

Griglia elettrica Moulinex Optigrill+ in offerta a 149 euro sul sito di Unieuro

A rendere speciale la griglia elettrica intelligente Optigrill+ è la tecnologia all’avanguardia di cui dispone, che le consente di calcolare fino al millimetro o spessore di carne, pesce o sandwich. Ciò si aggiunge al conteggio dei pezzi da cuocere e alla regolazione automatica del tempo di cottura, per grigliate impeccabili senza nessuna fatica.

Ideale per tutta la famiglia, la griglia elettrica di Moulinex integra fino a sei programmi automatici di cottura: carne rossa, salsicce, hamburger, sandwich, pollame e pesce. Inoltre è semplice anche da pulire, dal momento che sia la vaschetta raccogligrassi sia le piastre antiaderenti possono essere messe in lavastoviglie.

E se si è a corto di idee, l’app My Moulinex contiene centinaia di ricette dedicate, ognuna delle quali presenta istruzioni passo dopo passo per i più inesperti.

L’offerta sulla griglia elettrica Moulinex Optigrill+ è disponibile su questa pagina del sito Unieuro. La promozione prevede la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 49,66 euro con Klarna o PayPal.