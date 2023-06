Griglia elettrica Aigostar: per esterni e per interni a soli 25€ (-66%)

Con la bella stagione viene proprio voglia di organizzare delle grigliate all’aria aperta. Non tutti, però, hanno la possibilità di possedere un classico barbecue con griglia e carbonella, pertanto bisogna trovare delle alternative funzionali e magari economiche. Ecco che oggi vi viene in aiuto proprio Amazon con una promozione del giorno davvero incredibile. Infatti nel noto store potrete acquistare il barbecue elettrico della Aigostar al prezzo esclusivo di 25,49 euro invece di 73,99 euro. Lo sconto è del 66% e il prezzo finale è assurdo.

Griglia elettrica Aigostar: grigliate ovunque volete

Se amate intrattenere la famiglia e gli amici, il barbecue Aigostar fa per voi: potrete montarlo fuori in giardino o metterlo anche dentro casa. L’ampia griglia antiaderente consente di cuocere fino a 5 porzioni di carne, pesce o verdure in una volta sola. Ideale per appartamenti, patii, roulotte e altre aree in cui non è possibile utilizzare carbone. Questa stupenda griglia elettrica è dotata di una vaschetta raccogligocce rimovibile che lo rende facile da pulire.

Poi è comoda perché non produce fumo, riscalda velocemente e in modo uniforme con i sui 2000W di potenza massima. Presente poi un termostato per il controllo della temperatura in modo da poter impostare la griglia alla temperatura desiderata. Infine è dotata di 2 altezze regolabili per grigliate più veloci o più lente. Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero interessante che al prezzo di soli 25,49 euro è un affarone da non sottovalutare. Se poi avete un abbonamento ad Amazon Prime potrà essere vostro in pochi giorni con spedizioni gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.