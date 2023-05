Grid Legends PS5: motori e adrenalina in MEGA sconto

Grid Legends è il gioco di corse più social e connesso di sempre, disponibile per PS5 e con uno sconto incredibile del 53% su Amazon. Il titolo offre un’esperienza di gioco che mette al centro l’interazione tra i giocatori, permettendo di giocare insieme ad un massimo di 21 amici. Inoltre, il supporto multipiattaforma rende possibile giocare con amici su diverse piattaforme. Approfitta subito di questa offerta folle e acquistalo al prezzo speciale di soli 18,90 euro.

Grid Legends PS5: un’occasione da prendere al volo

Grid Legends offre un’ampia varietà di auto e nuove ambientazioni, tra cui Londra e Mosca, per un’esperienza di gioco sempre più entusiasmante. Le tipologie di evento sono altrettanto interessanti, con la possibilità di creare corse adrenaliniche tramite la funzione Crea Gara. I giocatori possono scegliere tra diverse tipologie di evento, tra cui l’Eliminazione, le gare con boost e il ritorno dei Derapate. Inoltre, il gioco offre la possibilità di sfidarsi con enormi truck in una gara hypercar.

Grid Legends offre anche una modalità narrativa Driven to Glory, che permette ai giocatori di vivere le grandi emozioni degli sport motoristici in modo coinvolgente e avvincente. In alternativa, è possibile cimentarsi in una Carriera più ampia che mai, in cui si possono trovare centinaia di eventi esaltanti.

Grid Legends è un must-have per tutti gli amanti delle corse automobilistiche, in particolare per coloro che amano giocare in compagnia. Grazie alla sua ampia varietà di auto, ambientazioni e tipologie di evento, questo titolo offre un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e divertente. Inoltre, la possibilità di creare corse adrenaliniche con amici aggiunge un ulteriore livello di sfida e divertimento al gioco.

In sintesi, Grid Legends è un titolo imperdibile per gli amanti delle corse automobilistiche, con un’esperienza di gioco coinvolgente e social grazie alla possibilità di giocare con un massimo di 21 amici e alla funzione Crea Gara. Con uno sconto FOLLE del 53% su Amazon, è un’occasione da non perdere al prezzo ridicolo di soli 18,90 euro. Mi raccomando non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.