Grazie a quest'OFFERTA è arrivato il momento di prendere una STAMPANTE!

Se sei ancora tra coloro che si recano in cartolibreria o copisteria anche per effettuare una manciata di stampe, con una buona stampante risolverai il problema. La fantastica HP Envy Inspire 7220e è in grado di stampare a colori ed è dotata di tante funzionalità differenti. In questo momento potrai portarla a casa per 104,99€ grazie al corposo sconto del 32%! Scopriamo tutte le caratteristiche di questa stampante.

Tutte le caratteristiche della stampante HP

Questa stampante multifunzione offre un’esperienza completa, con capacità complete di stampa a colori, copia e scansione, incluso il fronte e retro automatico per una maggiore praticità.

Non importa se devi stampare documenti di lavoro o foto di famiglia: la HP Envy Inspire 7220e ti garantisce risultati di alta qualità, grazie alla sua capacità di stampa senza bordi. Inoltre, con una velocità fino a 22 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, unita a una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, puoi contare su prestazioni elevate in ogni situazione.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart e alle opzioni di connessione wireless dual band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con HP+, l’esperienza di stampa diventa ancora più smart. Potrai accedere a funzionalità avanzate come la stampa da Google Cloud e la sostituzione automatica delle cartucce, tutto con un semplice account HP e una connessione Internet.

Stampa direttamente da casa tua con l’ottima HP Envy Inspire 7220e. Pagala solo 104,99€ invece degli originari 154,90€.