Grazie a questo SCONTO risparmierai 140€ sul Samsung Galaxy A34 5G!

Il display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici del Galaxy A34 5G offre un’eccezionale qualità, con colori vividi e contrasti sorprendenti. Grazie al refresh rate di 120 Hz, lo scorrimento delle pagine diventa un’esperienza straordinariamente fluida, rendendo le attività quotidiane come la visione di video, il gioco e la navigazione web più coinvolgenti.

Il design del Galaxy A34 5G è una fusione di eleganza e linearità, caratterizzato da linee pulite e colori versatili. L’integrazione impeccabile della fotocamera posteriore nel corpo del dispositivo contribuisce a creare un’estetica davvero riuscita sotto tutti i punti di vista.

L’eccezionale sistema multicamera di Galaxy A34 5G è progettato per catturare ogni momento con vivacità e dettaglio. La fotocamera principale da 48 MP garantisce scatti nitidi e luminosi, anche in condizioni di luce ridotta. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP consente di abbracciare più dettagli in un solo fotogramma, mentre la fotocamera macro da 5 MP si rivela perfetta per immortalare i dettagli più piccoli.

La generosa batteria da 5.000 mAh del Galaxy A34 5G assicura una durata eccezionale, consentendoti di goderti video, giochi e navigazione senza preoccuparti di esaurire l’energia. Grazie alla tecnologia 5G, poi, il Galaxy A34 5G offre connessioni ultraveloci e stabili, garantendo sessioni di gioco impeccabili, streaming video privo di buffering e download ad altissima velocità.