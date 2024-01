Grazie a questo SCONTO risparmierai 100€ sul Tablet di Samsung!

Attendevi da giorni un ottimo sconto per un tablet di alto livello? Eccolo qui! Samsung Galaxy Tab S7 FE è infatti in forte ribasso nella sua versione con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria. Con uno sconto che si attesta sui 100€, lo pagherai infatti solamente 499,00€ rispetto al prezzo di listino di 599,00€.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: tutte le caratteristiche

Con un peso di soli 608 g, il tablet è leggero e facilmente trasportabile, rendendo agevoli lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Il display ampio da 12,4″ del Galaxy Tab S7 FE assicura un’esperienza visiva straordinaria, con immagini davvero di alta qualità. La luminosità permette poi una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole.

Per un coinvolgimento audio totale, il tablet è dotato di doppi altoparlanti e della tecnologia Dolby Atmos. Questa tecnologia offre un audio surround tridimensionale, permettendoti di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti.

Equipaggiato con il processore Snapdragon, garantisce prestazioni elevate in ogni attività. Che tu stia giocando, guardando video in streaming o lavorando su documenti, il tablet assicura un’esperienza senza interruzioni. La batteria del tablet, con una capacità di 10.090 mAh, offre un’autonomia eccezionale fino a 13 ore, permettendoti di goderti film, navigare sul web o giocare senza preoccupazioni di esaurire l’energia.

Il Galaxy Tab S7 FE include una S-Pen a bassa latenza con punta morbida, che consente di scrivere e disegnare in modo naturale. È possibile addirittura convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale.

Se eri alla ricerca di un ottimo tablet volto sia al lavoro che allo svago, Samsung Galaxy Tab S7 FE è perfetto. E con lo sconto di 100€, lo potrai avere a soli 499,00€!

