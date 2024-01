Grand Theft Auto V, sconto del 37%: giocalo in attesa del prossimo capitolo

Da tempo volevi recuperare Grand Theft Auto V sulla vostra PS5, ma stavi aspettando lo sconto migliore possibile? Quest’offerta su Amazon è la proposta ideale per te: solo per pochissime unità, Amazon ha messo a disposizione uno sconto del 37% sul titolo. Grazie a questo ribasso, avrai la possibilità di giocare uno dei titoli più venduti di sempre, in attesa del sesto capitolo della saga. Non aspettare e aggiungilo al tuo carrello a soli 25,98€.

Uno dei classici videoludici a soli 25 , 98 €: Grand Theft Auto V

Vivi la metropoli di Los Santos nell’avvincente mondo di Grand Theft Auto V, con l’esperienza potenziata su PlayStation 5. Questa versione offre una fusione avvincente tra la modalità Storia di GTA V e il dinamico universo di GTA Online, consentendoti di continuare la tua epica avventura su PS5 e trasferire i progressi della modalità Storia e i tuoi personaggi e avanzamenti di GTA Online.

Con questa versione, potete aspettarvi una serie di nuovi miglioramenti, in particolare per i veicoli ad alte prestazioni, che rendono l’esplorazione di Los Santos ancora più avvincente. La selezione della carriera, inoltre, aggiunge un nuovo livello di profondità alla tua esperienza, mentre gli aggiornamenti, le espansioni e tutti i contenuti precedenti di GTA Online sono pronti a essere esplorati, sia che tu sia in solitaria o con gli amici.

In GTA Online, collabora con altri giocatori per orchestrare colpi, partecipa a gare mozzafiato di acrobazie, sfida la tua abilità in modalità Competizione uniche o socializza in luoghi esclusivi come night club, sale giochi, feste in attici di lusso, autoraduni e molto altro ancora. La versione potenziata su PS5 offre una grafica mozzafiato, caricamenti più rapidi, grilletti adattivi e feedback aptico, e un audio tridimensionale che ti immergono completamente nell’azione di gioco. Esplora Los Santos e Blaine County con dettagli mai visti prima, godendo di un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Grazie a nuovi miglioramenti introdotti in GTA Online, hai la possibilità di accedere a contenuti esclusivi, sperimentare la selezione della carriera, scoprire un nuovo menù e ottenere accesso a tutti gli aggiornamenti, mantenendo viva l’atmosfera e la vitalità di questo incredibile mondo videoludico. Lasciati travolgere da Los Santos su PlayStation 5, aggiunti Grand Theft Auto V al tuo carrello a soli 25,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.