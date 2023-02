Grand Theft Auto - The Trilogy: sconto ASSURDO del 67%

Grand Theft Auto, una delle saghe di videogiochi più famose al mondo, arriva su PlayStation 4 con la trilogia definitiva. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition include tre dei titoli più iconici della serie, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, tutti disponibili a un prezzo FOLLE su Amazon. Infatti grazie a uno sconto pazzesco del 67%, questa trilogia adesso costa soltanto 19,99 euro.

Grand Theft Auto – The Trilogy: finalmente lo sconto che tutti i nerd stavano aspettando

Grand Theft Auto III è il gioco che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, portando la serie in una nuova direzione. Con la libertà di andare ovunque e fare praticamente qualsiasi cosa, questo gioco ti mette al centro di un mondo criminale. Vivi la vita di un criminale a Liberty City, una città simile a New York, e fai il possibile per diventare il re del crimine.

Grand Theft Auto: Vice City è ambientato negli anni ’80, un decennio famoso per le pettinature voluminose e i vestiti color pastello. Segui la storia di Tommy Vercetti, un uomo che cerca vendetta in una città tropicale immersa nelle luci al neon e piena di eccessi e opportunità. Diventa il padrone della città e non permettere che nessuno ti fermi.

Grand Theft Auto: San Andreas è ambientato in un mondo ancora più vasto, dove puoi esplorare città, campagne e deserti. Segui la storia di CJ, un ex membro di una banda che torna a casa per vendicare la morte di sua madre e ripulire il suo nome. Affronta la polizia e le bande rivali e prendi il controllo della città.

Inoltre, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è compatibile con PlayStation 5, ciò significa che se acquisti questa trilogia ora, potrai giocare anche sulla nuova console Sony senza dover acquistare nuovamente il gioco.

La trilogia di Grand Theft Auto è ora disponibile su PlayStation 4 a un prezzo FOLLE scontato del 67% su Amazon. Acquistando questa trilogia, non solo avrai l’opportunità di rivivere i tre migliori titoli della serie, ma avrai anche accesso a molte nuove funzionalità, come grafica migliorata, una telecamera aggiornata e controlli migliorati. Acquista subito questo fantastico gioco ad un prezzo ridicolo di soli 19,99 euro, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano.

