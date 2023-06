Gran Turismo 7 PS4: l'occasione che non puoi perdere su Amazon

Gran Turismo 7 per PS4 è in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 44%. Questo titolo atteso da molti appassionati della serie è finalmente arrivato, portando con sé una ricca esperienza di guida e un’ampia gamma di contenuti per i giocatori. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 39,99 euro.

Gran Turismo 7: l’occasione che stavi aspettando

Una delle caratteristiche principali di Gran Turismo 7 è il ritorno della leggendaria modalità GT Simulation. Qui, i giocatori potranno acquistare, personalizzare e gareggiare con le proprie auto nel corso di una campagna per giocatore singolo appagante. Man mano che si progredisce nel gioco, si sbloccheranno nuove auto e sfide, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e gratificante.

Gran Turismo 7 offre anche una vasta selezione di auto tra cui scegliere. Con oltre 420 veicoli disponibili nel Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, gli appassionati di auto saranno viziati dalla scelta. Il gioco ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne, comprese le supercar, con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni veicolo ha un comportamento unico sulla pista, con più di 90 tracciati tra cui scegliere, tra cui alcuni circuiti classici della storia di Gran Turismo. Inoltre, le condizioni climatiche dinamiche aggiungono un elemento di sfida in più, poiché dovrai adattare la tua guida alle mutevoli circostanze meteorologiche.

Se sei un appassionato di corse e di simulazione di guida, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare Gran Turismo 7 per PS4 con uno sconto pazzesco del 44% su Amazon. Approfitta di questa offerta per immergerti in un’esperienza di guida realistica, sbloccare auto incredibili e competere con i migliori piloti virtuali del mondo, al prezzo speciale di soli 39,99 euro. Afferra il volante e preparati per un’avventura emozionante che ti terrà incollato allo schermo per ore, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.