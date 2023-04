Gran Turismo 7 per PS4: ottimo sconto del 24% su Amazon

Gran Turismo 7 è uno dei giochi di guida più attesi degli ultimi tempi, e con l’offerta del 24% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo. Il gioco offre una vasta gamma di modalità di gioco, tra cui il ritorno della leggendaria modalità GT Simulation. Approfitta subito di questa offerta e acquista uno dei titoli più venduti di sempre ad un prezzo di soli 53,99 euro.

Gran Turismo 7: l’offerta che tutti i piloti stavano aspettando

Su Gran Turismo 7, puoi acquistare e personalizzare la tua auto, metterla a punto e gareggiare in una campagna appagante e gratificante. Man mano che sbloccherai nuove entusiasmanti auto e sfide, la campagna diventerà sempre più impegnativa e coinvolgente.

Per i giocatori che amano la competizione diretta, su Gran Turismo 7 c’è la modalità Sport, in cui possono affinare le proprie abilità di guida e gareggiare contro altri giocatori online. La modalità Sport offre anche la possibilità di partecipare a eventi online a tempo limitato, offrendo una sfida ancora più competitiva.

In Gran Turismo 7, ci sono oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno. Questo significa che i giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di auto classiche e moderne, supercar e altro ancora. Il livello di dettaglio in ogni auto è senza precedenti, e ogni auto si comporta in modo diverso sui più di 90 tracciati disponibili nel gioco.

Tra questi, ci sono anche alcuni circuiti classici della storia di GT, come il Nürburgring e il Tokyo Expressway, tutti con condizioni climatiche dinamiche. In poche parole, Gran Turismo 7 è il titolo definitivo per quanto riguarda la simulazione di guida professionale. Non sorprende infatti, che questo sia il gioco più venduto di sempre.

Gran Turismo 7 è un gioco assolutamente imperdibile per gli appassionati di auto e di giochi di guida e offre un’esperienza senza precedenti. Con l’offerta del 24% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo contenuto di soli 53,99 euro. Se sei interessato a questo titolo non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.