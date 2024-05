GPS per cani al -30% su Amazon: trova il tuo amico peloso ovunque!

Il tuo amico a quattro zampe adora prendere il largo e, di tanto in tanto, scappare? Allora il GPS per cani targato Tractive è proprio ciò che fa per te! Grazie a uno sconto corposo del -30%, potrai averlo a soli 69,29€, direttamente su Amazon.

Tutte le caratteristiche del GPS per cani

Partiamo con il dire che questo dispositivo è pensato per essere leggero e comodo da indossare per il tuo cane, senza essere d’intralcio alle sue attività quotidiane. Uno dei principali punti di forza è la sua autonomia fino a 1 mese!

Inoltre, è resistente alle intemperie grazie al rivestimento in fibra di vetro che lo rende ideale per affrontare qualsiasi tipo di avventura, anche nelle condizioni climatiche più avverse. Che si tratti di pioggia, neve o fango, rimarrà sempre in funzione, permettendoti di monitorare il tuo cane senza interruzioni.

Con un sistema di tracking preciso e senza limiti di distanza, potrai tenere sotto controllo la posizione del tuo cane in ogni momento. E potrai anche impostare delle zone sicure e ricevere un avviso immediato se il tuo cane si allontana troppo. Questa funzione è particolarmente utile per prevenire fughe improvvise e per mantenere il tuo cane al sicuro.

Un’altra caratteristica ottima è il monitoraggio dell’attività e del sonno, aiutandoti a garantire il suo benessere ottimale del tuo amico a quattro zampe e permettendoti di avere un quadro completo della salute e del comportamento del tuo animale.

Tieni sotto controllo il tuo cane e dormi sogni tranquilli grazie al GPS Tractive. Pagalo solo 69,29€, al posto di 99,00€, grazie allo sconto Amazon!