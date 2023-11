GPS, design PREMIUM e non solo: TicWatch Pro 5 CROLLA al Black Friday

Se hai atteso con tanta pazienza l’arrivo del Black Friday per acquistare un nuovo smartwatch di fascia premium, sappi che l’ottimo TicWatch Pro 5 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando lo sconto del 20% a cui si aggiunge un ulteriore coupon di 28€, oggi ti bastano appena 251€ per allacciare al polso un wearable dal forte sapore premium.

TicWatch Pro 5 ha effettivamente tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartwatch di alta fascia, solo che oggi lo paghi come uno dei tanti mediogamma disponibili in rete.

TicWatch Pro 5 è lo smartwatch da acquistare su Amazon con il Black Friday

Troviamo un eccellente pannello touch da 1.43” ad altissima risoluzione, una cassa circolare con ghiera ruotante e un modulo GPS indipendente per il tracking preciso della tua posizione. Ma non finisce qui: TicWatch Pro 5 è realizzato con materiali impermeabili fino a 50 metri di profondità, supporta i pagamenti contactless con NFC e monta anche una batteria da 628 mAh con un’autonomia di ben 80 ore.

Con un prezzo finale di appena 251€ su Amazon con il Black Friday, lo smartwatch di fascia premium a marchio Amazfit è senza ombra di dubbio la migliore scelta che tu possa fare in termini di rapporto qualità/prezzo; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.