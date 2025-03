GP Australia 2025: gli orari di qualifiche e gara

Il Mondiale 2025 di Formula 1 prenderà il via questo fine settimana in Australia. C’è grande curiosità sulla nuova stagione, che si preannuncia molto più combattuta rispetto alle precedenti: gli addetti ai lavori mettono la Mclaren un gradino sopra tutte, con la Ferrari prima inseguitrice; più indietro invece sia la Red Bull del quattro volte campione del mondo Max Verstappen che la Mercedes. Quest’anno poi sarà anche la stagione delle prime volte: quella di Lewis Hamilton in Ferrari ad esempio, così come quella di Kimi Antonelli al volante della Mercedes, con un pilota italiano che torna nel circus di Formula 1 a distanza di un paio d’anni dall’addio di Giovinazzi.

Il Gran Premio d’Australia 2025, insieme a tutte le altre gare del Mondiale di quest’anno, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e NOW. Il piano più conveniente, e allo stesso tempo completo, con cui vedere il Mondiale di Formula 1 è il pass Sport della piattaforma streaming NOW, al momento in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

Gli orari del GP Australia 2025 di Formula 1

Ecco tutti gli orari del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Sabato 15 marzo

2.30 Prove Libere 3

06.00 Qualifiche

Domenica 16 marzo

05.00 Gara

Gli orari qui sopra fanno riferimento al fuso orario italiano. Per sabato, dunque, l’appuntamento con le qualifiche ufficiali è fissato alle 6 del mattino. Domenica, invece, la gara prenderà il via quando qui in Italia saranno le 5 del mattino. Per tanti appassionati di motorsport sarà un fine settimana con l’obbligo di svegliarsi prima dell’alba, anche alla luce delle prime prestazioni incoraggianti della Ferrari nelle due sessioni libere del venerdì. Sul giro secco la Rossa di Maranello sembra avere qualcosa di più rispetto alla Mclaren, mentre sul passo gara la scuderia di Woking pare ancora un filino avanti, anche se bisognerà aspettare la gara di domenica per avere qualche riscontro in più. Intanto, milioni di tifosi del Cavallino in tutto il mondo si augurano che sia un’alba rossa, rossa Ferrari.