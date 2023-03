Gotham Knights: la Deluxe Edition preordinabile con il 58% di sconto

Gotham Knights Deluxe Edition per PS5 è un gioco d’azione avvincente che ti porterà nel cuore di Gotham City, dove il crimine e l’anarchia sono all’ordine del giorno. Il gioco è stato sviluppato da WB Games Montreal e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. È disponibile per preordine su Amazon con uno sconto del 58% e offre una serie di contenuti aggiuntivi, ad un prezzo ridicolo di soli 39,94 euro.

Gotham Knights: la Deluxe Edition per PS5 con questo sconto, va preordinato subito

La versione Deluxe Edition di Ghotam Knights include il pacchetto Visionario DLC, che ti offre l’accesso a una serie di contenuti aggiuntivi. Tra questi, ci sono la trasmogrificazione “Vigilante della notte Jim Lee”, la tuta “OF THE FUTURE”, emote, attrezzatura potenziata e componenti di recupero. Questi elementi aggiuntivi ti aiuteranno a sopravvivere nella città di Gotham mentre lotti contro i criminali più pericolosi della città.

Inoltre, se preordini Ghotam Knights ora, potrai anche ottenere la skin personalizzata “233” per la Batcycle. Questa skin personalizzata ti permetterà di distinguerti dagli altri giocatori e di guidare la tua Batcycle con stile. Il gioco base ti mette al centro dell’azione, ti permette di impersonare alcuni dei personaggi più iconici dell’universo di Batman. Potrai giocare come Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood, ognuno dei quali ha le proprie abilità e il proprio stile di combattimento. Il gioco ti porterà attraverso una serie di missioni e avventure, che ti faranno scoprire la città di Gotham e affrontare i suoi criminali più temuti.

La grafica di Gotham Knights Deluxe Edition per PS5 è sorprendente, rendendo la città di Gotham ancora più spettacolare e realistica. La colonna sonora del gioco è anche molto coinvolgente, contribuendo a creare un’atmosfera mozzafiato.

In conclusione, se sei un fan di Batman e vuoi provare un gioco d’azione emozionante, Gotham Knights Deluxe Edition per PS5 è un gioco che non puoi perderti. Offre una vasta gamma di contenuti aggiuntivi, una grafica sorprendente e una colonna sonora coinvolgente. Non perdere l’occasione di preordinare ora con uno sconto del 58% su Amazon e ottenere tutti i contenuti aggiuntivi disponibili ad un prezzo ridicolo di soli 39,94 euro.

