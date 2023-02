GoPro Hero9: la migliore action cam ad un prezzo mai visto, risparmi più di 100€

Cerchi una action cam che ti accompagni in tutte le tue avventure? Se la risposta è sì, probabilmente è da diverso tempo che hai adocchiato la GoPro Hero9, in assoluto uno dei migliori prodotti di questa categoria. Ti diamo un’ottima notizia: oggi puoi acquistare la regina delle action cam ad un prezzo decisamente interessante. La GoPro Hero9 è, infatti, in forte offerta su Amazon, dove viene proposta a 327,99€€, con un notevole risparmio rispetto ai normali 429,99€ di listino. Esatto: risparmi più di 100€.

Come sai benissimo, la GoPro Hero 9, nonostante abbia i suoi anni, rimane in assoluto una delle migliori action cam in commercio, tant’è che non richiede grosse presentazioni. Ma lascia che ti spieghiamo perché te ne consigliamo vivamente l’acquisto, soprattutto a questo prezzo fenomenale.

La GoPro Hero9 è la fotocamera perfetta per gli amanti dell’avventura e degli sport più adrenalinici. Questa fotocamera registra video straordinari con una risoluzione 5K che mantiene i dettagli nitidi anche durante lo zoom. Grazie al nuovo sensore da 23,6 MP, HERO9 Black ti permette di scattare foto nitide e di qualità professionale con una nitidezza di 20 MP. Inoltre, con la funzione SuperFoto, la fotocamera sceglie automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter catturare facilmente lo scatto perfetto.

L’action cam è sempre pronta all’uso: basta estrarre le guide pieghevoli, collegare la fotocamera a qualsiasi supporto e iniziare a riprendere i tuoi video mozzafiato. Inoltre, la fotocamera è dotata di un nuovo e più grande touch screen posteriore con touch zoom, che sembra immediatamente familiare, mentre il nuovo display frontale luminoso ti aiuta a trovare immediatamente lo scatto ideale e consente un controllo intuitivo della fotocamera. La confezione include la fotocamera HERO9 Black, una custodia per il trasporto, una batteria ricaricabile, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio e una vite di fissaggio e un cavo USB-C.

Se sei un amante dell’avventura e vuoi catturare ogni momento in modo vivido e professionale, la GoPro Hero9 è la fotocamera perfetta per te. Risparmia subito oltre 100€ e falla tua grazie a questa promozione imperdibile. Come sempre ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita: se ordini subito la riceverai a casa entro domani!

