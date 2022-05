GoPro HERO9: fantastica action cam in FORTE SCONTO (-80€)

La GoPro HERO9 si trova in offerta su Amazon a 353€, con uno sconto del 18% che corrisponde a quasi 80 euro di risparmio rispetto al listino solito, uno dei prezzi più bassi mai visti per questo modello.

Quando si parla di action cam, GoPro è il brand più famoso e apprezzato al mondo. Le videocamere compatte del noto marchio offrono una qualità video eccellente e sono perfette per accompagnarci in avventure di ogni genere. Grazie alla grande varietà di accessori compatibili – originali o di terze parti – GoPro HERO9 può essere attaccata al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con te durante le immersioni subacquee.

Oltre ad un ampio display per regolare le impostazioni di ripresa e rivedere i filmati registrati, questo modello introduce anche un secondo schermo, installato nella parte frontale e utilissimo per controllare l’inquadratura anche durante scatti e riprese selfie. Grazie al sensore da 20 megapixel, le immagini catturate sono di ottima qualità, perfette per creare filmati di viaggio o immortalare le proprie attività sportive.

La HERO9 può registrare video fino alla risoluzione 5K a 30 fps e non manca la possibilità di effettuare timelapse e suggestive riprese in slowmotion.

