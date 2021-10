GoPro HERO9 Black: prezzo minimo storico da urlo!

La nuova GoPro HERO9 Black si trova in offerta su Amazon a 379 euro, il minimo storico per il modello top di gamma del noto produttore di action cam. Lo sconto è del 1q% e corrisponde a più di 50 euro di risparmio, rispetto al prezzo solito. Consegne gratuite e rapide in tutta Italia.

GoPro HERO9 Black: caratteristiche principali

Grazie ad una lunga lista di accessori compatibili, GoPro è da sempre il marchio di action cam più apprezzato e acquistato al mondo. La HERO9 è ideale per qualsiasi utilizzo, potete attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con voi durante le immersioni subacquee. Sport estremi, viaggi in moto ed escursioni sono l’abitat naturale di GoPro HERO9 Black.

Tra le principali novità introdotte con il nuovo modello c'è un piccolo display frontale, utile per le riprese selfie e una risoluzione massima aumentata fino al 5K a 30 fps. Il sensore passa da 12 a 23,6 megapixel e non manca un sistema di stabilizzazione ottica particolarmente efficace. Infine è presente un nuovo e più ampio touch screen posteriore con zoom tattile di HERO9 Black dovrebbe risultare immediatamente familiare, mentre il nuovo display anteriore luminoso aiuta a trovare subito l’inquadratura ideale e permette un controllo intuitivo della fotocamera.

