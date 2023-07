GoPro HERO9 Black è in offerta: sconto BOMBA del 42% (-180€)

Pronto per le vacanze, hai pensato a tutto ma non ad un buon dispositivo che ti possa aiutare ad immortalare tutti i momenti più belli e significativi questa estate, insieme alla famiglia o agli amici più stretti? Nessuna paura, basta correre su Amazon e approfittare di questo sconto a dir poco pazzesco: la magnifica fotocamera impermeabile GoPro HERO9 Black è in offerta al prezzo bomba di soli 249 euro invece di 429,99 euro.

Ebbene si, potrai portarti a casa questa spettacolare fotocamera sportiva risparmiando circa 180 euro, ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto TOP del 42%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi, come ad esempio spedizione e reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costa aggiuntivi. Oppure, potrai acquistare la GoPro in questione in comodissime rate a tasso zero sino al 06/09/2023.

Impeccabile in ogni suo dettaglio, grazie a questa magnifica fotocamera avrai la possibilità di realizzare video a dir poco unici con una risoluzione di 5K, perfetta per mantenere nitidi i dettagli anche se andrai ad utilizzare lo zoom. Caratterizzata dalla presenza di un nuovo sensore da 23,6 MP, il risultato sarà sensazionale.

Potrai, quindi, scattare foto nitide e di qualità professionale inoltre, grazie a SuperFoto, HERO9 Black sarà in grado di scegliere in maniera automatica la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter immortalare in maniera ancora più semplice lo scatto più bello.

Acquista GoPro HERO9 su Amazon

Con un nuovo e molto più ampio display tattile posteriore con zoom tattile, sarà possibile prendere immediatamente confidenza con questa magnifica fotocamera. Invece, il display anteriore luminoso ti consentirà di trovare subito lo scatto ideale e potrai avere un controllo intuitivo.

Insomma, un dispositivo unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e approfittare subito dello sconto bomba: GoPro HERO9 Black è in offerta a meno di 250 euro. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.