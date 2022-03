GoPro HERO9: action cam in SUPER OFFERTA su Amazon

La GoPro HERO9 Black si trova in offerta su Amazon a 372€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo solito e un risparmio di quasi 60 euro.

Si tratta della action cam più famosa al mondo, utilizzata da tantissimi sportivi e video amatori in giro per il mondo. Questa versione è uscita nel 2020 ed ha tutto quello che serve per essere la videocamera definitiva, ideale per qualunque utilizzo. Puoi attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con te durante le immersioni subacquee.

La HERO9 Black ha un ampio display principale e uno schermo secondario frontale, utile per le riprese selfie e una risoluzione massima aumentata fino al 5K a 30 fps. Grazie al sensore da 20 megapixel, le immagini catturate sono di ottima qualità, perfette per creare filmati di viaggio o immortalare le proprie attività sportive.

Nonostante l'uscita della HERO10, la vecchia versione resta la più equilibrata, grazie ad un rapporto qualità/prezzo eccellente e poche differenze rispetto all'ultimo modello rilasciato.

Oggi la GoPro HERO9 Black Edition è disponibile all'acquisto in offerta su Amazon a 372€, uno dei prezzi più bassi di sempre per la regina delle action cam. La spedizione è gratuita e la consegna avviene entro 1-2 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, con possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.