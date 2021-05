GoPro HERO9 è l'ultima versione della nota action cam, oggi si trova in offerta su Amazon a 399 euro con uno sconto del 7% che corrisponde ad un risparmio di 30,99 euro. Le consegne sono rapide e potrebbe essere vostra in meno di 48 ore grazie a Prime.

GoPro HERO9: caratteristiche principali

Oggi la GoPro è l'action cam più desiderata da sportivi e appassionati anche perché la lunga lista di accessori compatibili rendono la GoPro HERO9 ideale per qualsiasi utilizzo: potete attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con voi durante le immersioni subacquee. Sport estremi, viaggi in moto ed escursioni sono l’habitat naturale di questa splendida action cam.

La Black Edition è la variante top di gamma di Hero9, ovvero il modello 2020, che ha introdotto poche ma importanti modifiche alla precedente Hero8. Spicca il display frontale, un LCD frontale a colori per monitorare l’inquadratura durante le riprese selfie. La possibilità di registrare in risoluzione 5K a 30fps, solo fino al 4K su Hero8, il sensore ottico che passa da 12 a 20 megapixel, per catturare immagini ancora più nitide e luminose e migliorato il sistema di stabilizzazione delle immagini (OIS)

Oggi è possibile acquistare la GoPro HERO9 Black in offerta su Amazon a 399 euro, con spedizione espressa Prime e consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica