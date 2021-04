Con l’arrivo della nuova GoPro HERO9 il produttore statunitense ha iniziato a ridurre il prezzo della versione precedente, proponendo diverse offerte riguardanti appunto la GoPro HERO8. Oggi su Amazon è possibile acquistarla a 319 euro, con uno sconto del 16% che corrisponde a ben 60 euro di risparmio.

GoPro HERO8: la celebre action cam a un prezzo mai visto

GoPro è leader del settore action cam, le videocamere compatte utilizzate per riprendere attività sportive di ogni genere. Si tratta di dispositivi del tutto impermeabili e piuttosto resistenti agli urti. La lunga lista di accessori compatibili rendono la GoPro ideale per qualsiasi utilizzo: potete, infatti, attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con voi durante le immersioni subacquee. Insomma, una compagna ideale per sport estremi e viaggi.

Questo modello introduce 3 livelli di stabilizzazione video, per immagini ferme anche in condizioni estreme. La lente ultra-grandangolare permette di catturare foto a 12MP o video in risoluzione 4K a 60fps o 2.7K fino a 120fps, per suggestive riprese in slow motion.

GoPro HERO8 mette in mostra tutte le note qualità dell’azienda in dimensioni compatte e un peso contenuto. Solo per oggi questa splendida action cam è in offerta su Amazon a 319 euro, un’ottimo sconto per uno dei migliori modelli sul mercato. Grazie alle consegne Prime potreste riceverla a casa in meno di 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica