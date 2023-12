GoPro HERO12 Black in offerta su Amazon: la regina delle action cam

L’Action Camera GoPro HERO12 Black è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 14%, disponibile a soli 389,00€ anziché 449,99€.

La HERO12 Black è un dispositivo avanzato e completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità, progettato per resistere alle sfide più estreme. Il suo design resistente agli urti è in grado di affrontare condizioni estreme come fango, neve e immersioni subacquee. Inoltre, il copriobiettivo idrorepellente contribuisce a eliminare flare e altri artefatti indesiderati, garantendo foto e video di alta qualità.

La fotocamera offre video e foto in HDR, offrendo una qualità delle immagini superiore. La tecnologia HDR cattura dettagli in zone ombreggiate e luminose, fornendo immagini nitide e dinamiche con colori realistici.

La HERO12 Black registra video in 5.3K, con una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e del 665% rispetto al formato 1080p. Questo garantisce video con dettagli estremamente nitidi e una qualità dell’immagine adatta al grande schermo. La fotocamera può anche scattare foto da 27 MP.

La stabilizzazione HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy, offre riprese incredibilmente fluide. La tecnologia HyperSmooth AutoBoost massimizza la stabilizzazione con livelli avanzati e un minimo ritaglio dell’immagine. Questo rende la HERO12 Black ideale per attività ad alta intensità come ciclismo, sci, pattinaggio e altro, garantendo riprese ultra fluide anche in condizioni difficili.

Inoltre, la fotocamera offre funzionalità avanzate come lo streaming live, la modalità webcam e molte altre opzioni che la rendono una scelta versatile per gli appassionati di fotografia e video.

Non farti scappare questo sconto del 14%, e acquista subito la GoPro HERO12 Black ad un prezzo eccezionale!

