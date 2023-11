GoPro HERO12 Black con TANTISSIMI gadget in offerta su Amazon

La GoPro HERO12 Black rappresenta un’evoluzione significativa nella gamma delle action camera, portando con sé una serie di miglioramenti che la collocano al vertice della categoria.

Oggi Amazon propone un’offerta ghiotta su un ricco bundle che, oltre alla GoPro Hero12 Black, include anche numerosi accessori ufficiali pensati per arricchirne l’esperienza d’utilizzo. Normalmente proposto a 499€, oggi il Pacchetto Accessori può essere tuo a soli 399€!

Partiamo dalle caratteristiche principali della HERO12 Black. La sua capacità di catturare video e foto in HDR (High Dynamic Range) rappresenta un salto di qualità notevole. Con risoluzioni video fino a 5,3K e foto da 27 MP, questa action camera si distingue per la chiarezza e la vividezza delle immagini. L’implementazione della tecnologia HDR per video e foto consente di ottenere dettagli più definiti sia in zone ombreggiate che in ambienti luminosi, offrendo una gamma dinamica eccezionale.

Un aspetto che merita particolare attenzione è la stabilizzazione HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy nel 2021. Questa funzione fornisce riprese incredibilmente fluide, offrendo ulteriori livelli di stabilizzazione e una minima perdita di immagine. Che tu stia pattinando, correndo o esplorando il mondo da un punto di vista in soggettiva, la HERO12 Black offre un’esperienza visiva senza precedenti.

La robustezza e la resistenza all’acqua fino a 10 metri di profondità rendono questa action camera ideale per le avventure più estreme. La sua struttura resistente è progettata per resistere a urti, fango e acqua. Il copriobiettivo idrorepellente contribuisce a eliminare flare e altri artefatti indesiderati, garantendo risultati visivi strabilianti in qualsiasi condizione.

Oltre alla fotocamera HERO12 Black, il pacchetto accessori include The Handler (un’impugnatura galleggiante), una fascia per la testa 2.0, supporti adesivi e due batterie Enduro. Questi accessori ampliano le possibilità di utilizzo, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità della GoPro in varie situazioni.

Non farti scappare questa offerta straordinaria e acquista il Pacchetto Accessori per GoPro Hero12 con un risparmio di 100€!

