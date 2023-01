GoPro HERO11 Mini: sconto immediato di 50€ con gli XDAYS

La GoPro HERO11 Mini è la action cam più compatta, più semplice e più leggera del mercato in grado di offrire prestazioni video straordinarie, al pari della sorella maggiore HERO11. Il suo punto di forza sono proprio le dimensioni ridotte, grazie alle quali restituisce un maggiore comfort mentre si è impegnati nelle riprese in soggettiva.

L’offerta degli XDays di MediaWord fa crollare il prezzo della celebre action cam a 399,99 euro, rispetto a un prezzo di vendita consigliato a 449,99 euro. La spedizione è gratuita, con la possibilità di ritirare gratuitamente l’articolo nel negozio MediaWorld più vicino a casa tua.

HERO11 Mini: la action cam di GoPro si fa piccola

Realizza filmati in 5,3K, la massima risoluzione che le action cam di GoPro possono vantare, sorprenditi dalle incredibili prestazioni video della fotocamera con il nuovo sensore di immagine più grande, componi riprese sempre al top, in qualsiasi condizione, grazie alla tecnologia HyperSmooth 5.0 per la stabilizzazione video.

Un’altra funzionalità che amerai della GoPro HERO11 Mini è il blocco dell’orizzonte integrato, in grado di mantenere stabile l’orizzonte anche quando la fotocamera è inclinata nel corso della registrazione.

Metti in carrello ora la GoPro HERO11 Mini per approfittare dello sconto immediato di 50 euro con la promozione degli XDays di MediaWorld. L’offerta resterà valida ancora per poco, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.