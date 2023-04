GoPro HERO11 Black Mini: l'ultima evoluzione, per la prima volta in offerta

La nuova GoPro HERO11 Black Mini è già in sconto del 16% su Amazon, e rappresenta l’ultima evoluzione nel campo delle fotocamere sportive e action cam. Questo modello, infatti, racchiude tutta la potenza della HERO11 Black in un design più compatto e leggero, che la rende l’alleato ideale per realizzare incredibili riprese POV in soggettiva. Non perdere questa nuova offerta su Amazon e acquista la action cam più famosa di sempre, ad un prezzo competitivo di soli 379,00 euro. E ricorda che puoi decidere di pagarla in comode rate a tasso zero se scegli di utilizzare il servizio di finanziamento Cofidis di cui è dotato Amazon.

GoPro HERO11 Black Mini: un’affare da prendere al volo

Come la HERO11 Black, anche la GoPro HERO11 Black Mini offre la possibilità di acquisire video in 5,6K ad alte prestazioni e la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0. Inoltre, la fotocamera è dotata di opzioni di montaggio ancora più versatili, grazie ai due set di guide di montaggio pieghevoli che offrono ulteriori possibilità di fissaggio su caschi, impugnature, treppiedi e attrezzature varie.

La GoPro HERO11 Black Mini è incredibilmente robusta e impermeabile, progettata per resistere a qualsiasi condizione climatica e adatta per le attività più estreme. Inoltre, i controlli semplici e di livello pro permettono di acquisire splendidi filmati delle tue avventure con un solo pulsante, e regolare la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, gli obiettivi digitali e le impostazioni relative alla qualità dell’immagine in base alle tue esigenze personali.

La confezione include la fotocamera HERO11 Black Mini, una custodia per il trasporto, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio + vite di fissaggio e un cavo USB-C. Insomma, questo prodotto rappresenta il massimo della tecnologia e della semplicità, ideale per chi vuole registrare e condividere le proprie avventure con immagini di altissima qualità.

La GoPro HERO11 Black Mini è disponibile su Amazon.

