GoPro HERO11 Black Mini in offerta: design compatto e qualità video da urlo

La GoPro HERO11 Black Mini è una fotocamera compatta e leggera che offre prestazioni di alto livello. Con la capacità di acquisire video in 5,6K/60 e la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0, garantisce riprese di qualità eccezionale. Oggi questa formidabile action cam compatta può essere tua ad un prezzo decisamente interessante: Amazon la propone a soli 289,90€ con un generoso sconto del 36% rispetto al suo normale prezzo di listino.

La disponibilità è immediata, se la ordini subito la riceverai a casa entro domani. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri potrai dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Per farlo, non dovrai fare altro che scegliere l’opzione di pagamento tramite finanziamento di Cofidis al checkout.

Il design compatto la rende perfetta per le riprese in soggettiva con l’utilizzo di supporti per casco o fissata al corpo durante attività come ciclismo, sci o pattinaggio. La fotocamera è dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli per offrire opzioni di montaggio versatili. Le guide posteriori sono ideali per supporti discreti e a basso profilo, mentre le guide inferiori consentono il fissaggio su impugnature, treppiedi e attrezzature varie. HERO11 Black Mini è estremamente robusta e impermeabile fino a 10 metri di profondità. Il suo rivestimento resistente agli agenti atmosferici la rende adatta ad affrontare condizioni avverse come fango e neve. Inoltre, è dotata di un copriobiettivo antigraffio facilmente sostituibile per una maggiore protezione.

La fotocamera offre controlli semplici grazie a un unico pulsante, consentendo di avviare rapidamente le registrazioni in 5,3K. È possibile passare ai controlli di livello pro per regolare la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi e altre impostazioni personalizzate. Nella confezione sono inclusi la fotocamera HERO11 Black Mini, una custodia per il trasporto, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio e un cavo USB-C. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.