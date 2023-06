GoPro HERO11 Black mini in offerta a 249 euro da MediaWorld

La GoPro HERO11 Black mini è la migliore action cam compatta disponibile sul mercato. Presenta le stesse prestazioni della sorella maggiore, la HERO11 Black, ma in un corpo più leggero e compatto. Dimensioni che assicurano da un lato una maggiore maneggevolezza durante le riprese, dall’altra parte più opzioni per fissare la fotocamere su un casco ad esempio o al corpo.

L’offerta di MediaWorld per il suo Red Friday fa crollare il prezzo a 249 euro, 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. E in più se scegli l’opzione Ritiro in negozio puoi ritirarla gratuitamente nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

GoPro HERO11 Black mini in sconto del 28% sul sito di MediaWorld

Il modello HERO11 Black mini è la action cam di riferimento per rapporto qualità-prezzo. Grazie alle sue dimensioni puoi indossarla in maniera più semplice durante le tue avventure, oppure la puoi collegare all’attrezzatura che usi durante le riprese più facilmente. Un altro suo punto di forza è la semplicità d’uso, grazie all’utilizzo tramite un solo pulsante per la realizzazione di video ad una risoluzione massima di 5,3K.

E a proposito di riprese, con la tecnologia HyperSmooth la HERO11 Black nel formato mini alza il livello della stabilizzazione per riprese sempre fluide indipendentemente dalla condizione. Ami i social? Sarai allora entusiasta della funzionalità che consente di condividere i video appena realizzati sui social media.

Aggiungi al carrello ora la GoPro Hero11 Black mini per risparmiare la bellezza di 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

