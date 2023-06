GoPro Hero11 Black: la MIGLIORE ACTION CAM ad un prezzo BOMBA su Amazon

La GoPro Hero11 Black è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 349,00€ invece di 549,99€. Questa fotocamera offre la funzione di blocco dell’orizzonte, che garantisce video fluidi e professionali mantenendo l’orizzonte dritto e stabile. Anche quando la fotocamera ruota di 360° durante la registrazione. Insomma, grazie all’obiettivo digitale Lineare e alla funzione Blocco dell’orizzonte, le tue riprese resteranno sempre perfettamente allineate. È una funzionalità semplicemente indispensabile per una action cam.

I controlli della HERO11 Black sono intuitivi, ma offrono comunque, se lo desideri, un livello di controllo professionale. Puoi scegliere di utilizzare l’opzione “point-and-shoot” per una maggiore semplicità, oppure regolare manualmente tutte le modalità e le impostazioni per avere un controllo completo sulla fotocamera. Gli impostazioni di acquisizione precaricate sono estremamente versatili, mentre premendo il pulsante di scatto potrai ottenere risultati straordinari.

La HERO11 Black è robusta e impermeabile fino a 10 metri di profondità. È progettata per affrontare qualsiasi avventura, resistendo a urti, fango, neve e acqua. La sua struttura è solida e resistente, e il copriobiettivo antigraffio aggiunge un ulteriore livello di protezione. Puoi personalizzare la tua GoPro con i mod disponibili per la HERO11 Black. Ad esempio, l’Unità multimediale opzionale offre un microfono direzionale integrato, una porta per microfono standard da 3,5 mm per collegare un microfono esterno, un’uscita HDMI per la riproduzione su monitor esterni e due supporti cold shoe per accessori come luci e schermi LCD. La HERO11 Black è dotata di una batteria Enduro. Questa batteria da 1.720 mAh utilizza una tecnologia avanzata che migliora le prestazioni della fotocamera alle basse temperature e prolunga i tempi di registrazione fino al 38% rispetto alle batterie precedenti. Ti consigliamo di non farti assolutamente scappare l’opportunità di acquistare la GoPro Hero11 Black ad un prezzo imbattibile.

