GoPro Hero 11 Black: tutto quello che sappiamo prima del lancio

GoPro sta per lanciare sul mercato la nuovissima action cam premium Hero 11 Black. Parliamo di una fotocamera incredibile, con un sensore avente risoluzione di 27 Megapixel e con molte altre caratteristiche intriganti.

Già da tempo la compagnia ha specificato quali sarebbero stati i piani per la distribuzione della nuova Hero 11 Black; ora scopriamo la data di debutto e alcune delle sue features.

GoPro Hero 11 Black: cosa si sa ad oggi?

Basta tornare indietro di un paio di giorni; in queste ore infatti, la società ha condiviso delle foto che mostravano il design completo della action cam in tutto il suo splendore. Ora invece, in un nuovo report emerso online, apprendiamo che sarà dotata di un sensore CMOS in grado di offrire un campo visivo mai visto prima. Il sensore poi, potrebbe avere una risoluzione chiave di 27 Megapixel, un bell’aumento rispetto ai 23,6 Mpx della precedente camera.

Si potranno acquisire schermate (still, frame, foto, chiamateli come preferite) con risoluzione da 24,7 Mpx. Anche questo è un bel salto in avanti rispetto ai 19 Mpx della Hero 10 Black.

Arriviamo alla registrazione video, che forse è la cosa che interessa di più a tutti: potrà girare clip in 5,3K a 60 fps, oltre che video in 4K a 120 fps. Fra le altre cose, sarà dotata di una migliore stabilizzazione delle immagini chiamata hyperSmooth 5.0.

Anteriormente poi, troveremo uno schermo da 1,4 pollici mentre posteriormente uno da 2,27 pollici. La batteria dovrebbe essere di 1720 mAh e potrebbe avere lo stesso design della “vecchia”, in grado di reggere le immersioni fino a 10 metri. Ci sarà anche il processore GP2. Sul prezzo invece, tutto tace.

