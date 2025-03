Google TV Xiaomi da 50 pollici in offerta su Amazon a 229€ | BEST BUY

La Xiaomi TV A 50 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro. Si tratta di una Smart TV con piattaforma smart Google TV, pannello da 50 pollici e risoluzione 4K che viene venduta direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.

Xiaomi TV A 50: un affare su Amazon

La Smart TV di Xiaomi proposta oggi in offerta è dotata di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, in grado di offrire immagini di qualità anche a un prezzo davvero contenuto per gli standard del mercato TV. Dal punto di vista software, invece, c’è la piattaforma smart Google TV, arricchita da tutte le app e le funzionalità smart messe a disposizione da Google. Si tratta di una combinazione vincente. La Xiaomi TV A 50, in questo momento, è uno dei “best buy” del segmento TV, garantendo ottime prestazioni, un comparto tecnico completo, un software aggiornato e un prezzo accessibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi TV A 50 al prezzo scontato di 229 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa Smart TV di Xiaomi, solitamente proposta con un prezzo superiore ai 300 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla garanzia e all’assistenza post-vendita. La consegna è sempre gratuita. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.