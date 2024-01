Google TV QLED da 50 pollici al MIINMO STORICO su Amazon: costa solo 349€

Acquistare una nuova Smart TV diventa ora molto più conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare la TCL 50C641 al prezzo scontato di 349 euro che rappresenta anche il minimo storico per questo modello. Si tratta di una Google TV con pannello QLED con risoluzione 4K e diagonale da 50 pollici. Considerando il prezzo proposto, questo TV rappresenta oggi un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello di ottima qualità ma con un prezzo accessibile. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto.

Google TV QLED da 50 pollici: l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

La TCL 50C641 è la soluzione giusta per chi cerca oggi una nuova Smart TV. Si tratta di un modello con pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K e HDR multi formato. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare la piattaforma smart Google TV, con accesso a tutte le principali app di intrattenimento, installabili grazie al Play Store. C’è anche la possibilità di utilizzare Alexa e Google Assistant.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la TCL 50C641 con un prezzo scontato di 349 euro. Per una Google TV con pannello QLED da 50 pollici si tratta di una promozione davvero conveniente. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per completare l’acquisto è possibile premere sul box qui di sotto. La promozione resterrà attiva solo per un breve periodo.

