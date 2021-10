Google TV: i nuovi telecomandi saranno più funzionali

I futuri telecomandi di Google TV potrebbero includere una shortcut per cambiare facilmente account. Di fatto, il gigante dei motori di ricerca ha appena annunciato il supporto per i profili utente questa settimana, ma sembra che questa funzionalità stia già ricevendo un trattamento speciale.

Google TV: il telecomando avrà il pulsante per il cambio utente

Il creatore dei telecomandi di riferimento dell'azienda per Google TV e Android TV ha appena rivelato che l'opzione sarà disponibile anche sui telecomandi delle nuove chiavette stick smart.

TW Electronics ha rivelato su Twitter che il design di riferimento G20 che produce per gli OEM di Google TV supporta tre diverse opzioni per il pulsante che di solito vediamo come “Segnalibro“. Le tre opzioni includono:

Segnalibro/lista di controllo;

Profili utente;

Tutte le applicazioni.

Queste tre opzioni sono progettate per le tre diverse versioni del sistema operativo Android TV. Il primo è pensato per “Watson”, la TV con Android standard che abbiamo conosciuto finora.

Il secondo, è contestuale a Google TV e la pletora di account disponibili. Infine, il collegamento alle app è progettato per i dispositivi di livello operatore.

Sospettiamo, però, che i terminali G-TV disporranno di un'opzione dedicata ai profili o di pulsanti dei segnalibri, poiché i televisori TCL lanciati di recente utilizzano un diverso design del telecomando con lo stesso collegamento a quest'ultima feature, ma con Google TV anziché Android TV.

A quanto pare, i futuri telecomandi potrebbero essere forniti con un pulsante dedicato allo switch rapido dell'account; siamo sicuri che sarà una funzione ampiamente apprezzata.

I colleghi che hanno provato il G20 e il G10 all'inizio di quest'anno, hanno elogiato i telecomandi per i loro fantastici layout, i pulsanti touch e il design accurato. Sebbene non sia possibile acquistare ufficialmente queste periferiche direttamente dal sito del produttore, è bello vedere che la compagnia sta ancora lavorando per migliorarne le caratteristiche.