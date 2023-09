Google TV da 65 pollici in offerta: costa solo 404€

La nuova offerta eBay dedicata alla Google TV di TCL da 65 pollici (65P638) è un’occasione davvero imperdibile. Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile completare l’acquisto del TV al prezzo scontato di 404 euro. Lo sconto è ottenibile grazie al codice coupon SETTEMBRE2023. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è proposta da Monclick Italia. Per accedere alla promozione, valida per un breve periodo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Google TV TCL da 65 pollici: l’offerta è imperdibile

L’offerta dedicata al TV di TCL è davvero interessante. Si tratta di uno Smart TV con pannello 4K HDR da 65 pollici pensato per offrire immagini di qualità, in un formato di grandi dimensioni e con un prezzo contenuto.

La piattaforma software è Google TV, sempre aggiornata e ricca di app e funzionalità, e c’è anche il supporto Dolby Atmos. Considerando il prezzo, l’offerta in questione rende il TV di casa TCL uno dei best buy assoluti del settore TV, grazie al mix unico tra qualità e prezzo contenuto.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Google TV TCL 65P638 da 65 pollici al prezzo scontato di 404 euro. Si tratta di una promozione davvero imperdibile che può essere ottenuta aggiungendo al carrello il codice sconto SETTEMBRE2023.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione terminerà a breve. Il codice sconto, infatti, è valido solo fino alla fine del mese di settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.