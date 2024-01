Google TV da 65 pollici al MINIMO STORICO su Amazon: costa solo 449€

Acquistare una nuova Smart TV da 65 pollici comporta, in genere, una spesa elevata ma con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare un modello di ottima qualità e con un prezzo ridotto. In questo momento, infatti, la Google TV di TCL da 65 pollici (65P639) è disponibile in offerta al prezzo scontato di 449 euro, con anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google TV di TCL da 65 pollici: minimo storico su Amazon

La Smart TV di TCL è una delle opzioni più interessanti su cui puntare in questo momento su Amazon. Il modello in questione è dotato di un pannello 4K da 65 pollici di diagonale e può contare anche sulla piattaforma smart Google TV, ricca di applicazioni e servizi di intrattenimento, grazie anche al Play Store integrato. Il modello in questione rappresenta la scelta giusta per massimizzare il rapporto qualità/prezzo, puntando su un nuovo TV di grandi dimensioni, con una spesa contenuta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV di TCL con un prezzo scontato di 449 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello da 65 pollici con Google TV. Per sfruttare lo sconto è possibile cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. È possibile completare l’acquisto in 5 rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.