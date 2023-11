Google TV da 55 pollici: su Amazon c'è un'offerta da non perdere

Per chi è alla ricerca di un nuovo TV, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da non perdere. La Google TV di TCL da 55 pollici, infatti, è acquistabile con prezzo scontato di 359 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter portarsi a casa un TV di grandi dimensioni, con un pannello di ottima qualità e una piattaforma smartphone ricca di funzioni. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Google TV di TCL è in offerta su Amazon: 55 pollici e un ottimo prezzo

Il TV in offerta su Amazon è uno dei migliori modelli della gamma TCL per rapporto qualità/prezzo. Il pannello da 55 pollici è di ottima qualità e rappresenta la soluzione ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo Smart TV con dimensioni “importanti” a un giusto prezzo.

La piattaforma smartphone Google TV, inoltre, riesce a dare una marcia in più, garantendo l’accesso a tutte le app dei principali servizi di intrattenimento oltre che a tante funzionalità aggiuntive, pensate per sfruttare al massimo l’ampio pannello da 55 pollici. Si tratta di una combinazione vincente.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV di TCL con un prezzo scontato di 359 euro. Il TV in questione è dotato di un pannello da 55 pollici e rappresenta la soluzione ideale per trovare il giusto compromesso tra dimensioni, qualità del pannello e prezzo. L’offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.