Google TV da 50 pollici in offerta a 332€ su Amazon: è il BEST BUY di oggi

È il momento giusto per cambiare TV: in questo momento, infatti, è possibile sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata alla Google TV da 50 pollici di TCL. Grazie a questa promozione, infatti, il TV di casa TCL scende fino al prezzo scontato di 332 euro, con un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello che ora costa meno della versione da 43 pollici. Per accedere all’offerta (valida solo per un breve periodo) è possibile seguire il link qui di sotto.

Google TV di TCL da 50 pollici: in offerta al miglior prezzo su Amazon

La Google TV di TCL ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni: il modello è dotato di un display da 50 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e supporto ai contenuti HDR. Da segnalare anche la presenza di un design senza bordi oltre che delle certificazioni Dolby Vision e Atmos. La piattaforma smart è la Google TV, con tutte le applicazioni del Play Store per l’intrattenimento domestico.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare la Google TV di TCL da 50 pollici al prezzo scontato di 332 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello che oggi diventa un vero e proprio punto di riferimento del mercato, abbinando ottime prestazioni in un formato comodo e sempre più richiesto, in quanto facile da “piazzare” in quasi tutte le stanze di casa. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.