Google TV 4K in offerta a 298€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: la gamma di Google TV 4K di TCL, infatti, è proposta a prezzo ridotto. In particolare, il modello da 43 pollici è disponibile al prezzo scontato di 298 euro mentre la versione da 55 pollici costa solo 331 euro. Per entrambe le varianti della Google TV di casa TCL è possibile accedere all’offerta utilizzando il link riportato qui di sotto. La consegna è sempre gratuita ma la promozione è destinata a durare solo per un breve periodi di tempo.

Google TV di TCL: 43 pollici e 55 pollici in offerta su Amazon

La gamma di Google TV di TCL rappresenta la scelta giusta, per rapporto qualità/prezzo, per chi ha bisogno di un nuovo TV in casa. Il pannello 4K HDR è di ottima qualità, per tutte le varianti, mentre la piattaforma smart Google TV, con compatibilità con Assistente Google e Alexa, propone tante funzionalità avanzate oltre a tutte le principali app dei servizi di streaming. C’è anche un design senza bordi che rende i TV particolarmente eleganti e adatti a tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare uno dei modelli della gamma di Google TV di TCL con un ottimo prezzo. In questo momento, il modello da 43 pollici è disponibile a 298 euro mentre quello da 55 pollici può essere acquistato a 351 euro. C’è anche una versione da 65 pollici che costa attualmente 499 euro. Tutti i modelli sono acquistabili tramite il link riportato qui di sotto.

