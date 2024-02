Google TV 4K da 55 pollici: minimo storico di 349€ su Amazon (anche in 5 rate)

Acquistare una nuova Smart TV conviene di più: con la nuova offerta Amazon è ora possibile puntare sulla TCL 55P639. Si tratta di una Google TV 4K da 55 pollici che viene proposta al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. La TV è venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

Google TV 4K: su Amazon c’è l’offerta giusta

La Smart TV proposta da TCL ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni a un prezzo contenuto. Il modello in offerta ha un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e usa Google TV come piattaforma smart, con tutte le app del Play Store. Da notare anche il supporto Dolby Audio e la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV di TCL, nella variante da 55 pollici, con un prezzo scontato di 349 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. L’offerta è disponibile di seguito.

Da segnalare, per chi vuole spendere poco, la possibilità di acquistare la versione da 43 pollici che viene proposta al prezzo scontato di 249 euro. Questa seconda offerta è disponibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.