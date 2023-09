Google TV 4K da 50 pollici in offerta a 269€: è un BEST BUY assoluto

Acquistare un nuovo Smart TV 4K di ottima qualità non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare un Google TV da 50 pollici di TCL beneficiando di uno sconto extra garantito dal coupon promozionale SETTEMBRE2023. Grazie all’offerta in corso è, quindi, possibile acquistare il TV al prezzo scontato di 269 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Google TV 4K di TCL in offerta: è un best buy

Il TCL 50P638 ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV. Si tratta di un modello da ben 50 pollici di diagonale, con pannello dotato di risoluzione 4K, che può contare anche sulla piattaforma smart Google TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento, tanta fluidità e varie funzioni aggiuntive. La promozione in corso fa la differenza e rende il TV di TCL un acquisto davvero consigliato.

Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il TCL 50P638 beneficiando di uno sconto netto, garantito dal codice sconto SETTEMBRE2023. Grazie alla promozione in corso, infatti, il TV è acquistabile con una spesa di appena 269 euro. A questo prezzo, trovare un modello di qualità e con queste dimensioni è praticamente impossibile.

Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è anche possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa. La promozione, proposta da Monclick Italia, è disponibile solo per un breve periodo di tempo. La consegna è gratuita. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto.

