Le nuove specifiche tecniche del SoC Google Tensor sono appena emerse online e hanno causato un po' di amarezza fra gli addetti al settore. Stando a quanto si legge, pare che non sia poi così potente come previsto.

Google Tensor: buono, ma non eccellente come previsto

L'eccitazione e l'attesa per la serie Pixel 6 è piuttosto alta, e giustamente aggiungeremmo noi. BigG ha scelto un nuovo design per le ammiraglie che presenterà a breve e pare che ci sarà a bordo anche il primo chipset mobile dell'azienda chiamato Tensor. Ci sono stati molti dettagli sul processore di cui saranno dotati questi terminali e un recente leak ha rivelato i dettagli della CPU e della GPU. Nuove informazioni sono ora emerse e dipingono un'immagine diversa dello stesso rispetto a quanto abbiamo potuto apprendere finora.

I colleghi di XDA-Developers sono stati in grado di ottenere interessanti dettagli del chipset Tensor da una fonte anonima che ha un vero Pixel 6 Pro tra le mani. Quest'utente è stato in grado di confermare che il processore Tensor ha una disposizione del core della CPU 2+2+4. Ha anche confermato che le frequenze sono corrette.

La parte interessante, ovvero le parti esatte della CPU, è stata scoperta in un file di sistema e rivela una grande differenza nei core della CPU rispetto a quanto riportato in precedenza. Si dice che sia composto da: 2 core Arm Cortex-X1 con clock a 2,802 GHz, 2 core Cortex-A76 con clock a 2,53 GHz e 4 core Cortex-A55 con clock a 1,80 GHz. Il rapporto precedente aveva affermato che avrebbe avuto i nuovi Cortex-A78, ma in realtà, di questi non vi è traccia.

È sorprendente che il chip Tensor utilizzi i core delle prestazioni precedenti di Arm, ma il rapporto di XDA Developers afferma che le informazioni sono state confrontate con altri terminali per evitare qualsiasi errore.

Ad ogni modo: i nuovi Pixel phones disporranno di 12 GB di RAM, 128 GB di memoria UFS, un decoder AV1 con accelerazione hardware dal chip Google Tensor. Supporteranno anche i codec audio Bluetooth aptX e aptX HD, nonché il codec LDAC di Sony.

Google

Elettronica