Google sostituirà GRATIS i Pixel 3 bloccati in "EDL Mode"

Secondo quanto riferito, Google sostituirà gratuitamente le unità Pixel 3 e 3 XL bloccate in modalità EDL. Di fatto, in questi mesi ci sono state diverse segnalazioni di Pixel phones del 2018 che morivano prematuramente senza alcun motivo apparente. Tuttavia, ora sembra che l'azienda stia effettivamente facendo qualcosa al riguardo, come si evince da numerosi numerosi rapporti emersi su Reddit.

Google Pixel 3 bloccati: dopo un anno l'azienda fa qualcosa, finalmente

Il “team di supporto hardware avanzato” di Google ha contattato alcuni utenti che in precedenza si erano lamentati inutilmente del fatto che il loro Pixel 3 fosse stato bloccato a causa del blocco in modalità EDL, dicendo che avrebbe offerto un prodotto sostitutivo. Un utente ha scritto:

Alcuni giorni fa ho ricevuto un'e-mail dal team di supporto hardware avanzato che diceva che volevano offrirmi un sostituto perché avevano bisogno di esaminare alcuni di questi dispositivi. Ho spedito rapidamente il mio 3XL e ora dovrebbero inviarmi un dispositivo sostitutivo, non sono ancora sicuro di quale modello sarà.

La mossa dell'azienda è davvero sorprendente considerando che l'assistenza di Google era in precedenza inutile per tali casi a causa delle garanzie scadute sulla maggior parte dei dispositivi interessati. Al momento non è chiaro quale modello stia venendo offerto in sostituzione, anche se la maggior parte delle persone crede che sarà un Pixel 3 o 3 XL ricondizionato.

Le segnalazioni degli utenti a cui vengono offerte sostituzioni sono molto poche al momento, ma si spera che ne vedremo di più nei giorni a venire. Dopotutto, il problema sembra verificarsi casualmente, probabilmente a causa di un errore hardware, con gli utenti che non hanno nulla a che fare con tale criticità. In poche parole, è un difetto aziendale e non dovuto ad un comportamento errato da parte dei possessori dello smartphone.

Per chi non lo sapesse, il problema del bricking EDL della serie Google Pixel 3 è abbastanza diffuso con segnalazioni che si accumulano ancora oggi su Issue Tracker di Google, forum di supporto e Reddit.

Tutti gli interessati dicono la stessa cosa: il loro Pixel 3/3 XL si è spento un bel giorno senza una buona ragione e non si è più riacceso. Il tentativo di avviare il dispositivo fa sì che entri nella modalità di ripristino di Qualcomm chiamata “Download di emergenza (EDL).” I soliti trucchi per eseguire il flashing di una nuova ROM Android non sono utili perché il terminale rimane in modalità EDL e si rifiuta di entrare nella classica modalità di avvio rapido.

BigG aveva recentemente confermato di essere effettivamente a conoscenza del problema, ma ha affermato di non avere “niente da aggiungere” all'epoca. Ora invece, la società con sede in California sembra che stia facendo qualcosa a riguardo. Come si suol dire: meglio tardi che mai!

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 3 : tutti i prezzi